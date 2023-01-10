На брошенных украинских позициях под Авдеевкой российские военные обнаружили карты, которые могут свидетельствовать, что ВСУ готовили наступление на российские города. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира одного из подразделений. Его позывной “Саныч”. Видео с военным, а также сами карты приводятся в соответствующей публикации информационного агентства.

В числе прочего на картах указаны расположения российских и украинских войск во время специальной военной операции. Кроме того обозначены линии движения, как в сторону российских войск, так и обратно. При этом линии доходят до Таганрога и Ростова-на-Дону. Не исключено, что ВСУ планировали наступления на эти города, отметил “Саныч”.

С обнаруженными документами уже поработали компетентные органы. По их выводам, карты могли бы сделаны не позже июля 2022 года. Уточняется также, что карты созданы ещё по советским шаблонам. К примеру, Мариуполь обозначен, как город Жданов. На карты также нанесены отметки, которые могут указывать на более актуальную географическую информацию.