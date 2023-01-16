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После взятия Соледара российскими войсками ситуация для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) серьёзно осложнилась. Этот крупный транспортный узел для снабжения украинских войск может быть “уничтожен”. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на жителя расположенного недалеко от Артёмовска села Опытное.

Житель указанного населённого пункта Александр Щербин рассказал, что об “уничтожении” Артёмовска говорили военные ВСУ. Щербин уверяет, что разговор украинских солдат слышала его тётка, которая работала в больнице. По словам местного жителя, военные ВСУ также сказали, что “уничтожать Артёмовск будет обидно”, так как это “хороший город”.

Артёмовск находится в Донецкой Народной Республике. Осенью прошлого года ДНР вместе с Луганской Народной Республикой, а также Запорожской и Херсонской областями вошла в состав Российской Федерации. Основанием стало волеизъявление жителей этих территорий, которые высказали его на соответствующих референдумах.

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