Вооружённые силы Украины используют заградительные отряды, чтобы солдаты не отступали и не сдавались в плен российским войскам. Об этом РИА “Новости” рассказал командир группы “Викинг”. Его имя или позывной в публикации не приводятся.

Российский офицер уточнил, что заградительные отряды ВСУ состоят из представителей националистических формирований. Бывали случаи, когда заградотряды стреляли в спину своим сослуживцам.

Командир группы “Викинг” также рассказал, что именно из-за наличия заградотрядов ВСУ оказывают серьёзное сопротивление и “вгрызаются в каждый метр”. Тем не менее с такой тактикой российская армия уже научилась бороться – соответствующие подразделения не атакуют в лоб, а окружают и “раскатывают”.

Ранее о применении заградотрядов рассказывали военные на запорожском направлении. Там, в частности, отмечали, что за последнее время участились случаи, когда украинские военные добровольно сдавались в плен.