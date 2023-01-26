Подготовка бойцов территориальной обороны Украины находится не на высоте. Они расставляют мины в хаотичном порядке, из-за чего потом страдают их же сослуживцы. РИА “Новости” рассказало о случае, когда украинская боевая машина пехоты подорвалась на украинской мине. В публикации также приводится видеозапись события.

На видео, которое снял российский беспилотный летательный аппарат, наблюдавший за позициями противника, видно, как по просёлочной дороге движется БМП. Неожиданно боевая машина пехоты подрывается. Через короткое время видно, как в сторону лесополосы от транспортного средства убегает человек. По всей видимости, это водитель техники. Если в отделе десанта кто-то и был, то своим сослуживцам человек не помог.

В публикации уточняется, что мина была установлена на дороге, по которой часто передвигается украинская техника. При этом взрывное устройство установили военнослужащие украинской теробороны, опасаясь наступления российских войск. Карточки минирования, которые помогают определять, где находятся взрывные устройства, по всей видимости, украинскими военными тоже не были составлены.