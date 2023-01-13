Соединенные Штаты «назначили» нового «хозяина Европы», которым стала Польша. Важную роль в этом сыграла поддержка Киева со стороны Варшавы. Старый лидер, которым на протяжении длительного времени оставалась Германия, считает журналист РИА Новости Давид Нармания.

Он напомнил о недавнем обещании польского лидера Анджея Дуды отправить на Украину роту танков Leopard. Кроме того, суммарный объем помощи Киеву от Варшавы составил уже 0,5 процента ВВП страны.

Автор обращает внимание, что Польша подобной поддержкой Киева ничего не теряет, а только лишь приобретает. Она претендует на статус «щита Европы» и ее нового «короля» вместо Германии, а также получает новейшие образцы американской техники и вооружения взамен на отправленные в Киев танки и САУ. Это позволяет Варшаве усиливать свою армию, которую действующие власти намерены сделать сильнейшей в Европе.