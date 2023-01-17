В России производится большое количество боеприпасов. Объёмы производства превышают в несколько раз показатели других крупных стран. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный информированный источник.

Собеседник информационного агентства пояснил, что “снарядного голода” в армии России на фоне проведения специальной военной операции не предвидится. А российские оборонные предприятия наращивают выпуск боеприпасов.

В публикации приводится сравнение выпуска российских снарядов с американскими. Утверждается, что ежемесячныё объём производства всей номенклатуры крупнокалиберных снарядов превосходит аналогичный показатель в США “во много раз”.

Ранее в западной прессе появлялась информация, что арсеналы западных стран из-за помощи Украине стремительно пустеют, а оборонная промышленность стран НАТО не успевает увеличивать объёмы производства. В том числе и боеприпасов.