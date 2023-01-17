ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России производится большое количество боеприпасов. Объёмы производства превышают в несколько раз показатели других крупных стран. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на неназванный информированный источник.

Собеседник информационного агентства пояснил, что “снарядного голода” в армии России на фоне проведения специальной военной операции не предвидится. А российские оборонные предприятия наращивают выпуск боеприпасов.

В публикации приводится сравнение выпуска российских снарядов с американскими. Утверждается, что ежемесячныё объём производства всей номенклатуры крупнокалиберных снарядов превосходит аналогичный показатель в США “во много раз”.

Ранее в западной прессе появлялась информация, что арсеналы западных стран из-за помощи Украине стремительно пустеют, а оборонная промышленность стран НАТО не успевает увеличивать объёмы производства. В том числе и боеприпасов.

Вам может понравиться

РИА Новости: Жители Соледара рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов по гумконвоям

Боевики ВСУ не хотели выпускать из Соледара гражданское население и обстреливали гуманитарные конвои запрещенными фосфорными боеприпасами, рассказали РИА Новости очевидцы. Так, жительница Соледара Светлана Тарадайко сообщила, что во время выезда

Ходаковский: После освобождения Соледара ВС РФ ждут тяжелые времена

Освобождение Соледара стало возможным благодаря правильным решениям командования и грамотно выбранной тактике. Однако расслабляться ни в коем случае нельзя. Российские ВС все еще не перехватили инициативу в СВО, поэтому многое

Замминистра обороны Украины Маляр угрожает украинцам тюрьмой за непроверенную информацию

На высказывание командира ВСУ с позывным «Мадьяр» об уходе из Соледара замминистра обороны Украины Анна Маляр ответила угрозой. Она заявила, что офицер якобы раскрыл сведения о передвижении войск, за что