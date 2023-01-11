Высокоточные ракеты с названием “Изделие 305” теперь используются не только вертолётами МИ-28НМ, но и Ка-52М. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что вертолёты Ка-52М с новыми боеприпасами успешно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Эти боевые машины уже стали одним из важнейших ударных средств переднего края. Благодаря применению таких вертолётов удалось поразить множество важных вражеских объектов: командных пунктов, ангаров с техникой и так далее.

“Изделие 305” может поражать цели на расстоянии до 14,5 километров. Это одна из новейших разработок российского военно-промышленного комплекса. Впервые такие ракеты представили в 2021 году. Они эффективны как против движущихся, так и против неподвижных целей в дневное и ночное время. Отклонение от линии прицеливания у “изделий 305” составляет около двух метров.