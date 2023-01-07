Берлин неоднократно заявлял, что готов отправить на Украину тяжелую технику и вооружение, но сделает это только после согласования со всеми странами НАТО. Когда Франция объявила о поставках в Киев легких танков AMX-10 RC, ФРГ тут же приняла решение о передаче ВСУ боевых машин пехоты Marder, пишет РИА Новости.

«Отблагодарил» Киев полностью в своем духе. Украинские политики заявили, что Германия, наконец, приняла правильное решение, но сделала это слишком поздно. Из-за чего «подарок» имеет «горький привкус».

Кроме того, на Украине опять напомнили Германии, что она «должна» поставить танки «Леопард-2», которые «изменят ход СВО», но только в воспаленной фантазии украинских чиновников.

Ранее об этих танках высказывался секретарь СНБОУ Данилов, который грозил ФРГ большой войной. Он заявлял, что если Германия не передаст Украине «Леопарды», то ей придется использовать технику для боевых действий против российских боевых машин «где-то под Штутгартом или Берлином».

Обозреватель РИА Новости Петр Акопов отмечает, что Украина таким образом запугивает немцев с самого начала спецоперации. Она возомнила себя защитницей чуть ли не всей вселенной и продолжает бесконечно требовать. Германия, которая хоть и не верит в россказни про «российскую угрозу», тоже хороша. Ведь предоставляя Киеву боевую технику для боевых действий с Россией, она сама навлекает на себя проблемы.