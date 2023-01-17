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Зарубежные наёмники, прибывающие на Украину воевать на стороне ВСУ, не обладают правдивой информации о сложившейся ситуации. Российские войска представляются им глупыми, однако реальность такова, что в короткое время иностранцы осознают, что заблуждались. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на командира группы “Викинг” Западного военного округа.

По словам российского бойца, украинская пропаганда убеждает потенциальных наёмников, что ВС РФ не представляют серьёзной угрозы. Чем и заманивает иностранцев. Однако те впоследствии удивляются, когда по “ним чётко прилетает в располагу”, отметил российский офицер.

Иностранные наёмники стали пребывать на Украину после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. По данным, которые были обнародованы ранее, на стороне ВСУ воюют тысячи иностранцев более чем из 50 стран. Среди них есть как наёмники из государств Запада, так и граждане бывших республик Советского Союза.

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