На выборах президента США Джо Байдена поддержали 53 процента американцев. Сейчас положительно оценивают его деяния лишь 44%. Более половины жителей Америки недовольны своим лидером.

РИА Новости рассказывает, почему рейтинг Байдена снижается. Внутри страны самым серьезным его противником стала инфляция, которая достигла рекордного уровня в 8,5 процента. Подобное в США случалось четыре десятилетия назад. Впрочем, рост инфляции не стал помехой для выделения более 400 миллиардов долларов на альтернативные источники энергии, здравоохранение, субсидии на приобретение авто и борьбу с климатическими изменениями.

Именно Байден вывел из Афганистана войска, причем уже спустя несколько дней страна оказалась под властью тех же террористов, с которыми США бились на протяжении 20 лет. Чтобы отвлечь американцев от позорного бегства из Афганистана, президент переключился на Украину и удерживает на ней фокус до сих пор.

Также стоит упомянуть и провалы Байдена на Ближнем Востоке, где ОАЭ и Саудовская Аравия не пошли на поводу у США и не дали им возможности компенсировать недостаток газа и нефти после введения антироссийских санкций.

Отмечается, что в Демократической партии сейчас нет конкурентов Байдену, поэтому он имеет все шансы выиграть следующие выборы. И пробыть президентом США до 86 лет, что станет абсолютным рекордом Америки.