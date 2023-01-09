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Мобилизованных украинских граждан ВСУ используют для прикрытия иностранных наёмников, которые воюют на стороне Киева. Об этом сообщает РИА “Новости”, ссылаясь на офицера Западного военного округа. В публикации приводится видеозапись со словами военнослужащего.

Он утверждает, что оборона Вооружённых сил Украины в направлении населённого пункта Кременная выстроена в три эшелона. Первый и третий – мобилизованные граждане Украины, которые сейчас служат в рядах ВСУ. Во второй линии находятся иностранные наёмники и силы специальных операций.

С началом специальной военной операции России в Донбассе на территории Украины произошло уже несколько волн мобилизации. Кроме того, с началом спецоперации на территорию Украины стали пребывать наёмники из стран Запада. По данным Минобороны РФ, речь идёт о тысячах иностранных граждан из разных государств. В частности, сообщалось, что на стороне ВСУ воюют жители Польши, Великобритании, Израиля и других стран.

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