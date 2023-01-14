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Иностранные наемники ВСУ, одновременное выступавшие в качестве инструкторов, пристреливали артиллерийские установки огнем по жилым кварталам населенного пункта Опытное. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Александр Щербин.

Он сообщил, что в основном это были «солдаты удачи» из Соединенных Штатов, Италии, Польши и Великобритании. Как сами наемники, так и их подопечные украинцы общались исключительно на английском.

Поселок Опытное использовался западными военными для тренировок. Они не только пристреливали артиллерийские орудия, но и обучали украинских боевиков корректировать их огонь с беспилотных аппаратов.

Александр Щербин, как и другие жители Опытного, после освобождения населенного пункта временно размещены в Шахтерске.

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