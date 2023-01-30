Украинская армия в Донбассе продолжает отступать, подчас бросая западное вооружение. В освобождённом селе Клещеевка бойцы частной военной компании “Вагнер” среди прочего захватили противотанковый ракетный комплекс Javelin. Видеокадры с трофеями публикует РИА “Новости”.

Отмечается, что пусковые установки от “джавелинов” – довольно редкий трофей. Такое вооружение удаётся захватить нечасто. Кроме этого, бойцы ЧВК “Вагнер” рассказали, что среди захваченного у солдат ВСУ оружия попадается всё меньше пулемётов Калашникова. Зато стало больше немецких MG-42. По словам собеседника информационного агентства, это может свидетельствовать о том, что советское вооружение у Киева заканчивается.

Населённый пункт Клещеевка находится недалеко от Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. В публикации отмечается, что сам Артёмовск находится сейчас в полукольце окружения.