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Решения министров обороны стран НАТО на немецкой авиабазе “Рамштайн” только ускорят разгром Украины российскими войсками. Такое мнение высказал эксперт Александр Ситников в издании “Свободная пресса”.

Он напомнил, что США очень уж хотелось заставить Германию отправить на Украину тяжелые натовские танки, однако сделать это не получилось. Вашингтон намерен “дожимать” ФРГ, но Киеву приказал пока не предпринимать действий наступательного характера.

Скорее всего именно поэтому в Киеве сейчас активно распространяются слухи о подготовке наступления на Крым. Боевики, воюющие в Донбассе, об этом ничего не знают. Они стараются как можно меньше переходить к активным боевым действиям, так как уроки Соледара еще свежи в их памяти.

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