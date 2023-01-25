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Президент Соединенных Штатов Джо Байден 25 января может сообщить о передаче на Украину танков Abrams. Однако сами поставки скорее всего растянутся на несколько лет, пишет агентство Reuters.

Журналисты, публикацию которых представляет издание “Московский комсомолец”, сообщают, что боевые машины будут законтрактованы и приобретены с привлечением фонда Инициатива содействия безопасности Украины. Он открывает возможность покупать вооружение и технику у ВПК, не отправляя в Киев те образцы, которые имеются на складах в Соединенных Штатах и стоят на вооружении американской армии.

Через фонд США могут закупить танки также у союзников по НАТО. В этом случае боевые машины сначала отправятся на ремонт, а уж затем будут отправлены в Украину. Это долгий процесс, поэтому Киеву придется подождать, пока танки доберутся до линии соприкосновения.

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