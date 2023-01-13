ЕС продолжает разработку десятого пакета антироссийских санкций. Портал Gazeta.ru раскрыл несколько подробностей о нем.

Отмечается, что европейские «ястребы войны» открыли охоту на российские банки и средства массовой информации. Первые они хотят отключить от международной системы платежей Swift, а вторые – закрыть как «пропагандистские».

Польша и Латвия выдвинули предложение ввести санкции против ядерного сектора России. Кроме того, достаться может и Белоруссии, которая якобы помогает Москве обходить санкции в процессе торговли мебелью и целым рядом других товаров.

Один из дипломатических источников рассказал журналистам, что новый пакет санкций будет весьма амбициозным. Однако тут же заметил, что сформировать единую позицию по ограничительным мерам против РФ им Беларуси пока не удается.