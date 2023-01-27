Расплывчатый ответ Игоря Стрелкова на предложение возглавить штурмовой отряд ЧВК «Вагнер» — лишь новая попытка напомнить о себе в информационном поле, полагает политолог Иван Аркатов.

Ранее блогера, критиковавшего тактику «оркестра», лично пригласил бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют основателем этой частной военной компании. Предприниматель сообщил, что Стрелков может приехать на переговоры с представителями ЧВК «Вагнер» в Луганскую Народную Республику и обсудить условия контракта. В ответ блогер отказался приезжать в ЛНР, заявив, что «вагнеровцы» сами могут найти его номер телефона и прислать официальное предложение.

Как считает Аркатов, в этот «диалог» Стрелков ввязался только для самопиара. В последнее время, отметил эксперт, экс-министр обороны ДНР не предпринимал каких-либо реальных действий, ограничиваясь пустыми заявлениями.

«В очередной раз решил набить себе цену, устроить интернет-перепалку. Это очень в его стиле, последние годы он только этим и занимается, чем держится на плаву инфополя. Только слова. Он вроде как был на фронте, но доказательств тому нет. А если и был, что же там такого произошло, что он так быстро вернулся?», — сказал эксперт.

Также политолог подчеркнул, что подобный ответ Стрелкова — попытка уйти от ответственности. Такой подход демонстрирует лишь несостоятельность его позиции.

«Вместо того, чтобы сказать “да, давайте обсудим детали”, он ждет какого-то особого приглашения, и в общем-то себе противоречит. Это показатель его реальной «готовности» к отправке на фронт», — отметил спикер.