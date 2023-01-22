Переломный момент военного противостояния Киева и Москвы должен случиться летом этого года. Такой прогноз дал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий – сообщает “Военное обозрение”.

Скибицкий полагает, что основные боевые действия начнутся весной и будут идти вплоть до середины лета. Но это не означает, что до этого стороны будут находиться на своих позициях. Представитель украинской разведки полагает, что уже в ближайшие месяцы российские войска будут усиленно наступать на населённых пункты в Донбассе, а также в попытаются взять под контроль часть Харьковской области.

То, что главным театром военных действий в ближайшие месяцы станет Донбасс, доказывают бои за Соледар и Артёмовск (Бахмут), уверяет Скибицкий. В то же время наступление российских войск из Беларуси, о чём ранее говорили некоторые эксперты, сейчас украинской разведкой расценивается, как маловероятное.