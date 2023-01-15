Рано утром в субботу в Киеве, Очакове и Запорожье прогремели взрывы, причины которых украинские власти долго не могли сформулировать. Воздушная тревога не сработала, ПВО тоже не отреагировала, поэтому строились версии даже об операции диверсантов. Однако все оказалось намного проще – Украина вовремя не получила предупреждения о ракетном ударе от США.

Портал «Свободная пресса» пояснил, что раньше Киев заранее получал информацию от Соединенных Штатов о взлете бомбардировщиков и выходе на боевые позиции кораблей. Это позволяло подготовиться к ракетной атаке. Однако в субботу американцы в первый раз проспали атаку ВС РФ.

По словам авторов публикации, данная ситуация показывает наличие серьезных уязвимостей. Не только украинской ПВО, которая дырявая по умолчанию и вряд ли сильно изменится с поставками современных западных комплексов, а и хваленой американской системы AWACS.

Напомним, что ВС РФ 14 января задействовали ракеты “Искандер”, “Калибр”, Х-101 для ударов по критической инфраструктуре и военным объектам Украины.