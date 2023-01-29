Официальный телеграм-канал Народной милиции ДНР выложил в Сеть видеозапись уничтожения бронетранспортера M113 вместе с высадившимися из него боевиками ВСУ.

Запись сделана ночью, но на ней все же хорошо видно, как военнослужащие армии противника высаживаются из боевой машины. Неизвестно, какую операцию они планировали, но она в любом случае сорвалась. Буквально через несколько секунд бойцы спецназа 58 отдельного батальона специального назначения (ранее – 3-й ОБСПН Народной милиции ДНР) запустили по броневику противотанковую управляемую ракету, точно поразившую цель.

Выпущенный из ПТРК боезаряд уничтожил не только бронетранспортер, но и всех украинских боевиков, отмечается в сообщении.

Напомним, что ВС РФ наступают на Угледарском направлении и в Артемовске. Также боевые действия идут под Авдеевкой, превращенной Киевом в неприступную крепость и неподалеку от Горловки.