На Украине в настоящий момент не совершаются диверсии с применением взрывчатых веществ или оружия, так как командование не хочет напрасно губить квалифицированных специалистов. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал Герой России Рустем Клупов.

Он пояснил, что хотя диверсионные группы работают на Украине успешно, им не ставятся задачи по уничтожению каких-либо объектов или организации подрывов. Главная цель – это получение от таких групп ценной информации и они отлично с этим справляются.

Если же ДРГ будут задействовать взрывчатку, их могут оперативно вычислить, что приведет к потере ценных источников информации о местоположении подразделений врага, его планах и прочем. Именно поэтому они продолжают собирать данные, не занимаясь выполнением других задач.