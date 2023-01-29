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Российские бойцы выявили диверсионно-разведывательную группу противника на Авдеевском направлении и предприняли необходимые меры для ее уничтожения. РИА Новости сообщает, что для этой цели были задействованы 152-миллиметровые орудия “Гиацинт”.

Разведчики, которые обнаружили диверсантов противника, взяли на себя корректировку артиллерийского огня. Они указали точные координаты, после чего по боевикам ВСУ был нанесен точный удар. Помимо артиллерийских установок “Гиацинт”, применялись также минометы 2Б11 калибра 120 миллиметров.

Мощные удары уничтожили блиндаж, в котором прятались диверсанты, не оставляя противнику ни единого шанса на выживание.

Напомним, ранее бойцы ВДВ России открыли огонь по диверсионно-разведывательной группе ВСУ из автоматического станкового гранатомета АГС-17, уничтожив вражеские силы.

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