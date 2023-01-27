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Возможности российского робота “Маркер” показало РИА “Новости” у себя в телеграм-канале. Агентство опубликовало ролик с работой перспективной российской разработки.

На кадрах видно, как “Маркер” поражает из пулемётов летящую цель, а также зависший в воздухе квадрокоптер. Кроме этого, на видео продемонстрировали ходовые испытания робота, и как он может преодолевать препятствия на местности.

Ранее руководитель спецотряда военных советников “Царские волки” Дмитрий Рогозин рассказал, что несколько “маркеров” в феврале отправят в зону проведения специальной военной операции, чтобы оценить их возможности в боевых условиях. Также Рогозин заявлял, что боевая версия робота сможет с помощью своих огневых средств поражать тяжёлые танки Abrams и Leopard 2, которые в будущем должны поступить в распоряжение ВСУ от западных союзников Киева.

При этом Рогозин отмечал, что “Маркер” будет способен делать это самостоятельно, благодаря загруженному в него электронному каталогу вражеской техники.

Кроме боевой версии “Маркера” есть модификация разведывательная. Она может запускать беспилотные летательные аппараты для обследования местности с воздуха или корректировки огня артиллерии.

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