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Работница кафе в Мытищах убила своего коллегу прямо на рабочем месте. Женщина была задержана работниками правоохранительных органов. Информация сообщается в Телеграм-канале «112» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ по Московской области.

Согласно сообщению, убийство произошло 4 января в кафе «Хинкальная Тбилисо». Между 36-летней работницей кафе и ее 50-летним коллегой произошел конфликт. По итогу гражданка Таджикистана схватила нож и набросилась с ним на пострадавшего. Женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в область груди.

Сообщается, что мужчина скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи. Женщина скрылась с места происшествия. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали ее через несколько часов возле подъезда дома, где она проживала.

На данный момент сотрудниками следственного отдела проводятся комплексы следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств инцидента.

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