Все документы, необходимые участникам спецоперации для получения денежных компенсаций, льгот и иных выплат, должны оформляться в режиме единого окна, распорядился президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он дал не только правительству, но и губернаторам всех регионов страны.
Глава государства пояснил, что применение принципа «единого окна» дает возможность свести к минимуму участие граждан в получении нужных бумаг.
«Принять меры по организации в режиме «одного окна» получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций», – цитирует распоряжение президента пресс-служба Кремля.