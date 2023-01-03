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Все документы, необходимые участникам спецоперации для получения денежных компенсаций, льгот и иных выплат, должны оформляться в режиме единого окна, распорядился президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он дал не только правительству, но и губернаторам всех регионов страны.

Глава государства пояснил, что применение принципа «единого окна» дает возможность свести к минимуму участие граждан в получении нужных бумаг.

«Принять меры по организации в режиме «одного окна» получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, в том числе получившими увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также членами семей лиц, погибших (умерших) в связи с выполнением задач в ходе специальной военной операции, документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций», – цитирует распоряжение президента пресс-служба Кремля.

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