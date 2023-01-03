Все документы, необходимые участникам спецоперации для получения денежных компенсаций, льгот и иных выплат, должны оформляться в режиме единого окна, распорядился президент РФ Владимир Путин. Такое поручение он дал не только правительству, но и губернаторам всех регионов страны.

Глава государства пояснил, что применение принципа «единого окна» дает возможность свести к минимуму участие граждан в получении нужных бумаг.