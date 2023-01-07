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Глава России, Владимир Путин, сделал верные выводы из того, как относилось НАТО к России еще в 90-х годах прошлого столетия. Об этом написало издание Junge Welt.

РИА Новости сообщает, что в публикации говорится о том, что Михаил Горбачев отказался от собственных амбиций и согласился на установление контроля НАТО над странами всей Восточной Европы. Из той ситуации Путин извлек хороший урок.

Также автор статьи отметил, что поставка танков из собственных запасов НАТО в Киев – это способ проверить, сколько терпения у Москвы, чтобы не отвечать на вызов альянса.

На фоне СВО, которую проводит Россия на украинской территории, США и страны Запада продолжают отправлять в Киев вооружение, которое стоит миллиарды долларов.

Власти Москвы не раз указывали на то, что западные поставки оружия ведут к затягиванию конфликта.

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