Украина на протяжении всей СВО гораздо чаще проигрывала, чем выигрывала, причем с каждым разом Запад все больше понимает, что перспективы поставок новых пакетов военной помощи становятся все более призрачными. Как только США и НАТО поймут полную бесперспективность отправки Киеву оружия, они либо сократят, либо и вовсе перекроют его поток, считает сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Самый реалистичный сценарий — сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью», – цитирует сенатора портал Ura.ru.

Пушков напомнил, что несмотря на несколько мелких локальных успехов, Украина все же больше в основном терпела поражения и несла потери. В настоящий же момент ее шансы изменить ход спецоперации фактически равны нулю, что отлично понимают не только в Киеве, но и на Западе.