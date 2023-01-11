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Украинские ВС, несмотря на колоссальные потери, все еще «продолжают упираться» в Соледаре. Однако центр города уже взят под контроль российскими военными, заявил исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, что в центре Соледара образовался котел, в который угодили не успевшие сбежать из города украинские боевики.

Пушилин также отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые составляют основу ВС РФ в Соледаре, стремительно продвигаются по территории города и выбивают остатки боевиков противника.

Информацию о полном освобождении Соледара озвучил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он также опубликовал фотографию с бойцами в соляных шахтах города.

Также о бегстве ВСУ из Соледара заявил и советник главы ОП Алексей Арестович. Он отметил, что последняя трасса, ведущая к городу, находится под огневым контролем российских военных.

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