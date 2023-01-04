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Выжившие в результате подлого удара ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке военнослужащие, не щадя себя возвращались в помещение, чтобы спасти своих сослуживцев, рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество!», – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что бойцы продолжали спасать пострадавших даже тогда, когда на место трагедии уже прибыли сотрудники МЧС. Причем делали это не только солдаты но и офицеры.

Часть серьезно раненых и погибших бойцов – это как раз те истинные герои, которые снова и снова возвращались в горящее после удара здание, чтобы спасти хоть еще кого-нибудь.

Напомним, что по обновленным данным, в здании ПТУ, по которому ВС РФ нанесли удар из РСЗО HIMARS, погибло 89 человек. В их числе и заместитель командира полка, подполковник Бачурин.

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