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Первый шаг к окончательному прорыву украинского фронта на Донбассе сделан. Остается лишь освободить Артемовск и Северск, чтобы достичь цели, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что после освобождения Артемовска, Соледара и Северска российские войска смогут не только продвигаться по Славянскому и Горловскому направлениям, но и заходить в тыл противнику. Главная его оборонительная линия будет разрушена, что откроет хорошие перспективы для дальнейшего наступления. В том числе, и на Красный Лиман, Запорожье и Днепропетровск.

Напомним, ранее Пушилин заявлял, что российские войска взяли под контроль центр Соледара и раздробили украинские подразделения, которые вынуждены вести боевые действиях разрозненными группами.

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