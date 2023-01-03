Длинные новогодние праздники приносят не только удовольствие, но и разлад во многих семьях. Психологи рассказали, почему чаще всего ссорятся супруги в праздничные дни. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению экспертов, самая частая причина конфликтов – это обиды, которые накопились за долгое время. Один из супругов может замалчивать все обиды на протяжении длительного периода, но затем они выходят на поверхность в период праздников, когда муж и жена вынуждены много времени проводить рядом. По этой причине психологи советуют всегда говорить своему партнеру о недовольстве.

Также проблемы возникают часто в тех семьях, которые проживают в маленьких квартирах. Специалисты рекомендуют чаще проводить время наедине с собой и для этого гулять на улице.