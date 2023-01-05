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Украина очень гордится «достижениями» своего военно-промышленного комплекса, который за 30 лет сподобился выпустить пару моделей бронеавтомобилей. При этом качество этих боевых машин вызывает серьезные сомнения. Особенно после видеозаписи, опубликованной порталом «Военное дело».

На кадрах зафиксирован бой между российским танком и украинским бронеавтомобилем «Варта». Последний попал под удар прямой наводкой и превратился в груду металлолома. Корпус бронемашины сильно искорежило, характер повреждений говорит, что она уже никогда не сможет продолжить участие в боевых действиях.

Также на записи видно, что броня украинской техники не гарантирует экипажу никакой защиты. Один из боевиков, находившихся в бронеавтомобиле потерял руку в результате удара и получил тяжелое ранение. Второй погиб на месте.

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