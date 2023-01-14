Британский научный журнал Current Biology сообщил о новом открытии ученых. Специалисты из Тюбингенского университета провели генетический анализ. По его результатам они смогли выявить неизвестную ранее ученым группу древних людей, которые проживали в доисторические времена в Саяно-Алтайском регион.

В ходе проведенного исследования, ученые изучили геномы десяти человек, которые проживали в указанной местности более 8 тысяч лет назад. По результатам стало ясно, что они относятся к неизвестной ранее группе собирателей и охотников.

Вероятно, эти люди оказали влияние на образование поздних популяций, которые жили по всей центральной части Азии. Специалисты отмечают, что они могли быть предками людей бронзового века, куда входили и собиратели-охотники с Байкала, и скотоводы, которые связаны с Окуневым.