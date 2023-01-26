Боевой вариант робота “Маркер” сможет самостоятельно выявлять на поле боя иностранные танки и поражать их огневыми средствами. Об этом РИА “Новости” рассказал руководитель спецотряда военных советников “Царские волки” Дмитрий Рогозин.

Ранее он сообщал, что в феврале в зону спецоперации поступит несколько “маркеров”, как в боевом, так и в разведывательном варианте. Роботов испытают в боевых условиях.

Рогозин отметил, что боевая модификация “Маркера” благодаря электронному каталогу образов сможет не только определять вражескую технику, но и самостоятельно решать, по какому объекту нужно нанести удар в первую очередь. Как только в зоне СВО окажутся американские танки Abrams и немецкие Leopard 2, соответствующие образы будут загружены в программное обеспечение роботов и они смогут поражать ПТУРом такую бронетехнику, уточнил Рогозин.

На этой неделе власти Германии заявили, что направят на Украину 14 “леопардов”, а также о том, что дают добро на реэкспорт такой техники из других стран. 25 января о поставках 31 “абрамса” заявили власти США. Впрочем, в Белом доме отметили, что техника придёт на Украину только через месяцы.