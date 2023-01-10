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Киевский пропагандист Юрий Бутусов написал, что ситуация в Соледаре переросла в критическую для украинских войск. Главной проблемой, по его мнению, стал огневой контроль ВС РФ над ключевой автомобильной дорогой, по которой осуществляется снабжение ВСУ.

По словам Бутусова, командование российских войск считает приоритетным освобождение Соледара. Именно поэтому для достижения этой цели привлечены лучшие штурмовые подразделения. Они сумели прорвать оборону ВСУ с флангов, передает портал «Русская весна».

Больше всего Бутусова беспокоит возможность выхода российских войск на автомобильную трассу в тылу ВСУ в Соледаре. Это фактически будет означать окружение группировки боевиков.

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