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3 декабря в Сети появилась видеозапись с самолетом, который летел очень низко над автомобильной дорогой в Омской области. Сейчас проверкой данного инцидента занялась Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Запись была сделана на видеорегистратор автомобиля, как раз в этот момент проезжающего по дороге между населенными пунктами Марьяновка и Лузино. На кадрах хорошо виден гражданский самолет, который летит всего в нескольких метрах над трассой.

Пресс-служба транспортной прокуратуры сообщила, что в настоящий момент проверяется соблюдение пилотами действующих норм закона о безопасности полетов. По имеющимся данным, речь идет о частном воздушном судне, которое осуществляло учебно-тренировочный вылет без согласования.

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