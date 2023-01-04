Киев готовит наступление на Левобережье Днепра, пишет портал «Свободная пресса». Авторы указывают, что впервые за много лет крупнейшая река Украины начала стремительно мелеть, причем происходит это как раз на тех участках фронта, где располагаются Херсон, Днепропетровск и Запорожье.

Не исключено, что такое внезапное обмеление – дело рук Киева. Он вполне может подобное организовать, удерживая контроль над крупнейшими гидроэлектростанциями. Также следует допустить, что делает он это, чтобы попытаться отбить у России Запорожскую область и вернуть себе выход к Азовскому морю.

Чем может ответить Россия на такие подготовительные мероприятия? Западные СМИ уверены, что ВС РФ готовят новое наступление на Киев. При этом будет ли оно лишь попыткой отвлечь противника от Азовского моря или полномасштабной атакой с установлением контроля над украинской столицей, покажет время.

Также нельзя исключать, что ВС РФ начнут наступление на Львов. При этом они вряд ли станут штурмовать столицу Западной Украины. Достаточно лишь отрезать ее от снабжения и ВСУ сдадут город сами. Данный вариант неплох тем, что установление контроля над западными регионами дают возможность заблокировать поставки оружия НАТО.

Авторы публикации исключили варианты с наступлением на Николаев и Одессу. После того как ВС РФ ушли из Херсона, атаковать эти направления затруднительно, так как отсутствует удобный плацдарм. Но на остальной территории Россия может ударить где угодно с огромными шансами на успех.