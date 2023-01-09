Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В своем интервью телеканалу CBS британский принц Гарри заявил, что 10 лет ему не давала покоя мысль о том, что его мать, принцесса Диана, могла остаться в живых. По его словам, осознать, что его мать реально погибла в автокатастрофе, он смог лишь тогда, когда просмотрел материалы следственного дела, включающие в себя фотографии с места аварии. Когда Гари было 23 года, он проехал по улицам Парижа по тому же маршруту, что и автомобиль его матери в день ее гибели.

О том, что смерть Дианы была фикцией, также думал и брат Гарри, наследный принц Уильям. Об этом также рассказал Гарри во время своего интервью. По его словам, они с братом даже хотели возобновить расследование по данному делу, считая, что версия с «пьяным» водителем очень неправдоподобная.

Однако, как отметил принц, справиться со своей травмой он смог благодаря службе в Афганистане и психоделическим наркотическим веществам. Он подчеркнул, что не стал бы «рекомендовать людям делать это в рекреационных целях».

Вам может понравиться

В Америке шестилетний мальчик выстрелил в учительницу начальной школы в ходе ссоры

Сотрудники полиции в штате Вирджиния, в Америке, задержали ребенка в возрасте 6 лет. Мальчик совершил преступление, выстрелив из оружия в учительницу начальной школы, информирует американский канал CNN. Стив Дрю, глава

РВ: донбасские степи основательно промерзли, а ВСУ планирует идти вперед

Как сообщает портал «Русская весна», в республиках Донбасса началась настоящая зимняя погода, температура воздуха опустилась до показателей 14-17 градусов мороза. Учитывая тенденцию последнего десятилетия, когда все зимы были теплые, для

В Сети возмутились рождественским подарком Зеленскому с военной помощью США

Читатели Twitter возмутились тем, что США решили отправить следующий пакет военной помощи Киеву, пишет РИА Новости. Украинский лидер, Владимир Зеленский, написал в своем аккаунте пост, где выразил благодарность Байдену за