В своем интервью телеканалу CBS британский принц Гарри заявил, что 10 лет ему не давала покоя мысль о том, что его мать, принцесса Диана, могла остаться в живых. По его словам, осознать, что его мать реально погибла в автокатастрофе, он смог лишь тогда, когда просмотрел материалы следственного дела, включающие в себя фотографии с места аварии. Когда Гари было 23 года, он проехал по улицам Парижа по тому же маршруту, что и автомобиль его матери в день ее гибели.

О том, что смерть Дианы была фикцией, также думал и брат Гарри, наследный принц Уильям. Об этом также рассказал Гарри во время своего интервью. По его словам, они с братом даже хотели возобновить расследование по данному делу, считая, что версия с «пьяным» водителем очень неправдоподобная.

Однако, как отметил принц, справиться со своей травмой он смог благодаря службе в Афганистане и психоделическим наркотическим веществам. Он подчеркнул, что не стал бы «рекомендовать людям делать это в рекреационных целях».