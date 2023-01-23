Соединенные Штаты неоднократно пытались навредить частной военной компании. Они боятся этой “молодой необузданной силы”, поэтому ранее устраивали покушения, а сейчас признали ЧВК преступной организацией, заявил Евгений Пригожин.

Основатель “Вагнера” отметил, что компания не является режимом или государством, с которыми Вашингтону удалось легко расправляться. Всевозможные санкции никак не подействуют на ЧВК, передает портал Ura.ru.

Ранее “вагнеровцы” неоднократно сталкивались с американскими выходками, но постоянно давали США отпор и “отпускали их с миром”. Несмотря на это, они продолжают попытки навредить, которые не приносят желаемого результата.

Напомним, что в Кремле на заявление Вашингтона о признании ЧВК “Вагнер” международной преступной организацией заявили, что “это не имеет никакого значения”.