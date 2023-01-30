Бойцы ЧВК “Вагнер” в ходе боев за Бахмут наткнулись на страшную находку. Они обнаружили спрятанные тела с отрезанными кистями рук и головами. Ситуацию прояснил основатель частной компании Евгений Пригожин.

Он заявил, что тела принадлежать иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ. Это подтверждается вещами, которые были обнаружены рядом с убитыми. По мнению Пригожина, украинские военные по неизвестным причинам не смогли или не успели эвакуировать иностранцев и поэтому предприняли меры, чтобы никто не смог их опознать.

Пригожин отметил также, что тела вместе с обнаруженными доказательствами их причастности к иностранному легиону ВСУ будут переданы в следственные органы. Которые займутся идентификацией и другими необходимыми в таких ситуациях процедурами.