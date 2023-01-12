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Североатлантический военный блок не должен вмешиваться в конфликт между Киевом и Москвой, а Европе следует больше заботиться о собственном выживании. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак. Её слова приводит ТАСС.

Выступая на встрече с иностранными послами в Будапеште, Новак отметила, что боевые действия на Украине длятся уже почти год. И есть риск, что НАТО втянется в этот конфликт сильнее, чем сейчас. Президент при этом отметила, что нужно не позволять эмоциям брать вверх на прагматическими соображениями, поэтому странам НАТО стоило бы остаться в стороне от конфликта.

Венгрия в отличие от других стран Европы отказалась поставлять вооружение Киеву для его противостояния с Москвой. В то же время в Будапеште ещё с начала СВО осудили действия России. Сейчас Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта и оказывает содействие беженцам из Украины.

Военные эксперты ранее отмечали, что страны НАТО, поставляющие вооружение Украине, усиливают эскалацию конфликта. В конечном итоге это может привести к прямому столкновения Североатлантического блока с Россией. Это в свою очередь может стать причиной глобального военного конфликта.

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