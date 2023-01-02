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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе встречи с коллегой из Киева Денисом Шмыгалем обязательно напомнит о недопустимости героизации националиста Степана Бандеры, сообщает РИА Новости.

Польский глава правительства заявил об этом в ответ на вопрос журналистов о его реакции на информацию о дне рождения идеолога националистического движения, появившуюся на странице украинского парламента в одной из социальных сетей.

Моравецкий отметил, что при первой же очной встрече напомнит Шмыгалю, что Варшава негативно относится даже к каким-либо упоминаниям Степана Бандеры, не говоря уже о его восхвалении. Для Верховной рады недопустимо публиковать такие посты о личности, являющейся военным преступником.

Напомним, что именно Бандеру в Польше называют идеологом Волынской резни в 1943 году. Тогда украинские националисты напали сразу на 150 польских населенных пунктов и уничтожили от 100 до 130 тысяч человек.

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