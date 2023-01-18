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Сторонников политики российских властей в Европе много, но они пока предпочитают скрывать, что симпатизируют президенту Владимиру Путину. С таким заявлением на экономическом форуме в Давосе выступил глава испанского правительства Педро Санчес – сообщает РБК.

По словам премьер-министра, политические силы, которые одобряют действия российского лидера, могут “проникнуть” в государственные органы стран Евросоюза и “разрушить ЕС изнутри”. Санчес не назвал, кто именно симпатизирует Путину, однако отметил, что с действиями таких сил нужно бороться.

РБК напоминает, что даже внутри Евросоюза нет единого мнение по поводу отношений с Россией. В качестве примера приводится Венгрия. Власти этой страны заявили, что не планируют полностью отказываться от экономических отношений с Москвой, несмотря на санкции. При этом в Будапеште высказались против российской специальной военной операции, помогают Украине финансово, но отправлять вооружение Киеву венгерские власти не стали.

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