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Франция должна оснастить Украину оружием, но при этом не допустить эскалации конфликта, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн. Она назвала три ключевых принципа, на которые должны оглядываться власти, принимая решение о поддержке Киева.

Первый из них – передача эффективного вооружения или оборудования, которое принесет Украине только пользу. Второй – необходимость в обязательном обучении украинских военных использованию той или иной техники, чтобы они могли задействовать все ее возможности в полном объеме.

Третий принцип относится как раз к необходимости избегать эскалации. По мнению главы французского правительства, обострение конфликта не нужно ни одной из сторон, включая и Украину. Никакой пользу оно никому не принесет.

Борн также отметила, что передавая оружие Украине, Франция должна сохранить обороноспособность на высоком уровне.

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