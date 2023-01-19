Журналист Владимир Познер остался без работы на Первом канале. Однако теперь он доказал, что умеет зарабатывать не только на российском тв. Очевидцы рассказали, что увидели журналиста в Лос-Анджелесе, где он пел вместе с Леонидом Ярмольником.

Соответствующее видео опубликовано в сети. На нем Познер поет под пианино. Позади журналиста стоит Ярмольник, который затем начинает хлопать под музыку.

Видео выложил канал Телеграм «ВЧК-ОГПУ». Однако источник не уточнил, кого в Штатах развлекал Познер вместе с Леонидом Ярмольником.

После начала СВО Владимир Познер сообщил, что Первый канал отказался показывать его передачу по причине изменений в эфире. Поэтому он уехал за границу. У Познера есть гражданство России, США и Франции.