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Агентство РИА Новости в своем телеграм-канале опубликовало видеозапись, которая предположительно сделана в момент удара боевиков ВСУ по больнице в Новоайдаре. Скорее всего, съемка велась из авто либо из окна соседнего здания.

На кадрах видно, как над зданием больницы в небо поднимается большой столб дыма.

Напомним, что удар по медицинскому учреждению был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS. 24 человека получили ранения разной степени тяжести, еще 14 погибли на месте. Среди пострадавших – как врачи, так и пациенты, которые проходили стационарное лечение.

Россия уже призвала провести международное расследование удара по Новоайдаровской больнице, а также заявила, что боевикам, совершившим это военное преступление, от ответственности уйти не удастся.

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