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На Сватовском направлении потери украинских боевиков начали стремительно возрастать с 12 января. Эксперты издания RT связывают это с активизацией боевых действий в Соледаре и Артемовске.

После внезапного штурма Соледара, который застал противника врасплох, Киев начал переброску войск в Бахмут именно со Сватовского направления. Украинские колонны были обнаружены российскими БПЛА и уничтожены ударами реактивных систем залпового огня «Смерч», а также артиллерийскими установками «Гиацинт».

Серьезные потери между Медвежьим и Площанкой понесла 25-я десантно-штурмовая бригада. Две ее роты были уничтожены ударами ВС РФ. Также среди «лидеров» по потерям – 14-я и 67-я механизированные бригады ВСУ.

В настоящий момент Киев также несет крупные потери на линии Площанка-Червонопоповка, где российские войска задействовали для наступления модернизированные танки Т-90М «Прорыв».

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