В Минобразования сообщили о причинах потепления, которое произошло в Арктике в конце 20 века. Его вызвала не деятельность человека, как думали ранее, а серия мощных землетрясений.

В сообщении говорится, что климат в Арктике начал быстро теплеть примерно в 1980-х годах. Специалисты отмечают, что версия о негативном воздействии деятельности человека на климат, не состоятельна, так как в то время еще не было серьезного роста промышленности.

Поэтому более правдоподобна гипотеза о сейсмогенном влиянии.

В 1960-х годах в Алеутской зоне прошла серия мощных землетрясений. Они вызывали тектонические волны деформирующего типа, которые продвигались через земную породу с примерной скоростью 100 км в год.

Во время потепления волны проходили как раз в 2 тысячах км от Алеутской дуги и вызывали разрушение скоплений метана в вечной мерзлоте. Ученые считают, что это привело в итоге к потеплению климата.