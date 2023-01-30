Воспоминания бывшего британского премьера Бориса Джонсона о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы Тобиуса Эллвуда “встретиться лицом к лицу” с Россией могут стать поводом для дальнейшей эскалации и росту напряженности в Европе, заявило российское посольство в Лондоне.

Напомним, Джонсон поведал, что предупреждал российского лидера о беспрецедентных санкциях в случае начала спецоперации на Украине, а также обещал, что Берлин и Париж сделают все возможное, чтобы не пустить Киев в Североатлантический альянс. Во время этой встречи Путин якобы грозил тогда еще премьер-министру Великобритании “ракетным ударом”,