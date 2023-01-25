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Поставки на Украину американских танков Abrams, о которых ранее сообщило издание Politico и ряд других американских СМИ, является провокацией против России. США таким образом демонстрируют, что именно они являются агрессором в конфликте на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что раньше Соединенные Штаты прикрывались заявлениями о поставке в Киев исключительно “оборонительных вооружений”, но танки к этой категории точно не относятся.

«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте», – цитирует Антонова портал Ura.ru.

Антонов отметил, что танки из Соединенных Штатов, в случае их передачи Киеву, будут уничтожены российскими ВС в кратчайшие сроки точно так же, как и любое другое поставляемое Западом вооружение.

Издание Politico сообщило, что Вашингтон может отправить на Украину до 30 боевых машин M1 Abrams. Также телеканал Al Jazeera рассказал, что объявление о передаче Киеву американских танков президент США Джо Байден сделает уже 25 января.

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